Sivas'ta salep soğanı toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta salep soğanı toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza

18.07.2022 17:11
Sivas'ta salep soğanı toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza

Sivas'ta koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye, 986 bin 337 lira ceza kesildi.

Sivas'ta koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye, 986 bin 337 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile merkeze bağlı köylerde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisini kaçak topladıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, 25 kilogram salep bitkisine el koydu.

Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde yürütülen çalışmalarda da 11 kilogram salep bitkisine el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Salep toplayan 9 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 986 bin 337 lira ceza uygulandı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da bulunan Arap tavşanı koruma altına alındı Afyonkarahisar'da bulunan Arap tavşanı koruma altına alındı Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta salep soğanı toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta salep soğanı toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement