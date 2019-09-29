Son Dakika Haberleri: Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

25 dakika önce

Sivas'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 009 plakalı kamyon, Sivas- Erzincan kara yolunun 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Kalkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalkan'ın, Kangal ilçesinden kamyonuna yüklediği samanı Ordu'ya götürdüğü öğrenildi.

Erzincan, Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:18 Kaynak: AA
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