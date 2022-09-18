Sivas'ta saman yüklü kamyonetteki yangında 60 bin lira da kül oldu

Yangında, araçta bulunan ve 60 bin lira olduğu belirtilen paralar da yandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas 'ta saman yüklü kamyonette çıkan yangında, araçta bulunan ve 60 bin lira olduğu belirtilen paralar da yandı.

Kaynak: AA

Zafer Demir, Sivas, Güncel, Son Dakika

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