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Sivas'ta samanlık yangını

19 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen samanlık yanında 6 römork dolusu saman yandı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen samanlık yanında 6 römork dolusu saman yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Veli Bıldırcın'a ait samanlıkta meydana geldi. Çıkan yangında 6 römork dolusu saman yandı. Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:49 Kaynak: İHA
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