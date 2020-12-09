Sivas'ta, sanayi sitesinde korkutan yangın - Son Dakika

Sivas'ta, sanayi sitesinde korkutan yangın

SİVAS'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki bir imalathanede çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerinin çatısına sıçradı.

SİVAS'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki bir imalathanede çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerinin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 00.30 sıralarında 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri üreten bir imalathanenin çatı kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında imalathanenin çatısından duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, kısa sürede bitişik durumdaki mutfak mobilyası ve plastik pencere imalatı yapan 3 iş yerinin çatısına daha sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Ekipler alanda soğutma çalışması yaparken, imalathanelerde hasar oluştu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



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