Sivas'ta sanayi sitesindeki yasaklı ırk 2 köpek barınağa teslim edildi - Son Dakika

Sivas'ta polisin yaptığı denetimlerde tespit edilen yasaklı ırk 2 köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'nde pitbull ve Dogo Argentino köpek buldu.

Sahipleriyle görüşüldükten sonra Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait hayvan ambulansı ile alınan köpekler, barınağa teslim edildi.

Sanayide kaportacılık yapan Tolga İlaslan, "Paşa" adlı pitbull cinsi köpeği yaklaşık 1,5 yıldır beslediğini belirterek, "Saldırganlığı yoktu. Cezası olduğu için barınağa verdim." dedi.

"Şila" adlı Dogo Argentino ırkı köpeğin sahibi Orhan Çenebaşı ise "Bir aydır köpeğe bakıyorum. Ben köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yoktu. Yasaklardan dolayı vermek istedik." diye konuştu.