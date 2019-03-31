Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sandık Seçmenin Ayağına Gitti

Sivas'ta Sandık Seçmenin Ayağına Gitti

42 dakika önce

SİVAS'ta yaşlılık, hastalık ve engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan 67 seçmen, 'seyyar sandık' ile evlerinde oy kullandı.

Sivas'ta Sandık Seçmenin Ayağına Gitti, System.String[]
SİVAS'ta yaşlılık, hastalık ve engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan 67 seçmen, 'seyyar sandık' ile evlerinde oy kullandı.

Hasta ve yatağa bağımlı olmaları nedeniyle sandığa gidemeyenler için Sivas'ta 4 seyyar sandık kuruldu. Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde seçmenlerin evine giderek oy kullandırdı. Felçli olduğu için hareket edemeyen Dürdane Türk (76) evine gelen sandıkta oy kullandı. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk "Geçen seçimlerde beni okula sandalyeyle çıkardılar. Düşeceğim diye çok korktum. Bu sene oyumu yatağımda kullanıyorum" dedi. Yaşlılıkları nedeniyle evden çıkamayan ve her ikisi de 86 yaşında olan Zehni-Zehra Çönger cifti de eve getirilen sandıkta oylarını kullandı. Sandık görevlilerinin evlerinde oy kullandırdığı seçmenler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
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