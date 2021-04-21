Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı - Son Dakika

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Zara ilçesinden İmranlı istikametine giden M.E. (47) idaresindeki 58 ACA 124 plakalı minibüs, Kılıç köyü Han mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
M.E. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan F.K. (25) bulunduğu yerde sıkıştı.
Kazanın haber verilmesiyle bölgeye jandarma, 112 ve İmranlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan F.K, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaynak: AA
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