Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı - Son Dakika

Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı

21.04.2021 17:21

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zara ilçesinden İmranlı istikametine giden M.E. (47) idaresindeki 58 ACA 124 plakalı minibüs, Kılıç köyü Han mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

M.E. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan F.K. (25) bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesiyle bölgeye jandarma, 112 ve İmranlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan F.K, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı

Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı

Arama Kurtarma, Minibüs, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı - Son Dakika


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