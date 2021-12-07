Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Üsame Beyaz (22) yönetimindeki 06 EB 6421 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aynur (52), Abdurrehim (51) ve Fikriye Beyaz (78) yaralandı.
Ambulanslarla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur, Abdurrehim ve Fikriye Beyaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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