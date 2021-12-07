Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Hafik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Aynur, Abdurrehim ve Fikriye Beyaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Aynur (52), Abdurrehim (51) ve Fikriye Beyaz (78) yaralandı.

Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!