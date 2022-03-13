Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

13.03.2022 11:04
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ergin Çiftçi (52) idaresindeki 34 EC 4986 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Merkez Hüyük Köyü Kavşağı yakınlarında, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak menfez kenarındaki toprağa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çiftçi, aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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Şarkışla, Çiftçi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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