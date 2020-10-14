"Sarı tasmalı" sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor - Son Dakika

"Sarı tasmalı" sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor

14.10.2020 11:05

Sivas'ta, sokak hayvanları bakım merkezinde aşılama, küpeleme ve kısırlaştırma gibi işlemlerle rehabilite edilerek sosyal yaşama uygun hale getirilen sahipsiz hayvanlar, boyunlarına "Ben sahipsiz değilim" yazılı sarı tasmalar takıldıktan sonra tekrar sokaklara bırakılıyor.

Sivas'ta, sokak hayvanları bakım merkezinde aşılama, küpeleme ve kısırlaştırma gibi işlemlerle rehabilite edilerek sosyal yaşama uygun hale getirilen sahipsiz hayvanlar, boyunlarına "Ben sahipsiz değilim" yazılı sarı tasmalar takıldıktan sonra tekrar sokaklara bırakılıyor.

Sivas Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği, "sağlıklı ve güvenilir sahipsiz hayvan" anlayışıyla kentte hayvan sevgisini vatandaşlara aşılamak için farklı bir projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne getirilen başıboş hayvanlar, aşılama, küpeleme ve kısırlaştırma çalışmalarıyla rehabilite ediliyor.

Genel sağlık taramasından geçirilen ve hastalıkları merkezdeki veteriner hekimlerce tedavi edilen hayvanlar, sosyal yaşama uygunluğuna karar verildikten sonra, boyunlarına "Ben sahipsiz değilim, sağlık kontrollerim Sivas Belediyesi tarafından yapılıyor" yazılı sarı tasmalar takılarak doğal yaşam alanına bırakılıyor.

"Sarı tasmalar, sahipsiz hayvanların dili oluyor"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle sahipsiz hayvanların insanlar üzerinde oluşturabileceği tehlikeleri ortadan kaldırdıklarını ve insanlarla iç içe, özgürce yaşamalarına imkan verdiklerini söyledi.

Sarı tasmaların sahipsiz hayvanların adeta dili olduğunu vurgulayan Duman, "Merkezimizde gerekli tedavileri, bakımları yapıldıktan sonra saldırgan olmadığını ve sosyal yaşama uygun olduğunu tespit ettiğimiz hayvanlara taktığımız sarı tasmalar, 'Biz sahipsiz, kimsesiz, saldırgan değiliz. Sağlıklıyız, insan sağlığına da zarar vermeyiz' ifadesini taşıyor." dedi.

Duman, insanların sarı tasmalı bu hayvanları gördükten sonra kontrollerinin yapıldığını ve saldırgan olmadıklarını gönül rahatlığıyla anlayabileceklerini belirterek "Bu parkta siz de görüyorsunuz bir sürü çocuk var ve hayvanlarla ilgilenmekten gayet memnunlar. Yani bu tasmalar, ailelerin ve çocukların bu hayvanlardan korkmalarını gerektirecek bir şey olmadığının en açık göstergesidir." diye konuştu.

"En çok çocuklar sevindi"

HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu da projeyle kentte yaşayan herkese hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin özellikle çocukları sevindirdiğine dikkati çeken Çubukçu, "Parkta çocuklar, hayvanlarla iç içeler ve hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Çünkü kısırlaştırdığımız, aşıladığımız ve saldırganlığı olmayan hayvanlara bu tasmaları takıyoruz. Halktan da ricamız, bu hayvanlarla yaşamayı öğrenelim. Onları doğal ortamlarından uzaklaştırırsak gerçekten en büyük kötülüğü yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Sarı tasmalı sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor
Sarı tasmalı sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor
Sarı tasmalı sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor
Sarı tasmalı sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor

Hayvan Hakları Federasyonu, Sivas Belediyesi, Sokak Hayvanları, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sarı tasmalı' sokak hayvanları insanlarla iç içe yaşıyor - Son Dakika

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