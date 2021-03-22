SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı - Son Dakika

SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı

22.03.2021 14:40
SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı, System.String[]

Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttıSİVAS'ta, Çetin Özdemir'in (50) kahvaltı yapmak için haşladığı yumurtalardan birinin sarısının olmadığı görüldü.

Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı

SİVAS'ta, Çetin Özdemir'in (50) kahvaltı yapmak için haşladığı yumurtalardan birinin sarısının olmadığı görüldü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Özdemir'e, araştırma yapılması için başvurduğu yetkili kurumlardan, yeni yumurtlamaya başlayan tavuklarda bu durumun nadir olarak görülebileceği bilgisi verildi. Kent merkezinde Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan eğitimci Çetin Özdemir, kahvaltı yapmak için yumurta haşladı. Özdemir, haşladığı yumurtaları yemek için hazırlanırken birinin sarısının olmadığını ve sadece beyaz kısmının bulunduğunu fark etti. Özdemir, yumurtanın sağlık açısından bir sorun teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için İl Tarım Müdürlüğü'ne ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bölümü'ne başvurdu. Yetkililerin, yaşanan durumun doğal olabileceğini ifade etmesi üzerine rahatladı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Yumurtayı görünce sağlık açısından bir sıkıntı olup olmayacağı konusunda endişe ettiğini belirten Çetin Özdemir, "Evde keyifli bir kahvaltı yapalım istedik. Kahvaltıda yiyeceklerimizden birisi de yumurta olacaktı. 3 yumurta haşladık, 2'si normal çıktı ama birini önce ikiye sonra dörde böldüm ve içerisinde sarısını aradım. Hiçbir şekilde yumurtanın sarısı yok. 50 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çevreme sordum, onlar da böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bununla ilgili hem İl Tarım Müdürlüğümüze bilgi verdim hem de Sivas'ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tarım bölümünü aradım sordum. Konuştuğum kişiler de böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler. Aynı zamanda bunun da doğal bir şey olduğunu ve genetik bir sorun bulunmadığını söylediler. Yeni yumurtlamaya başlayan bir tavuğa ait olabileceğini ifade ettiler. Bu da beni biraz rahatlattı" dedi.

SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı
SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı
SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı
SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı
SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı

Teknoloji Üniversitesi, Yumurta, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Sivas'ta, sarısı olmayan yumurta şaşırttı - Son Dakika


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