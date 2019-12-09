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Sivas'ta Şeb-i Arus programı düzenlendi

6 saat önce

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında Sivas'ta törenle anıldı.

Sivas'ta Şeb-i Arus programı düzenlendi, System.String[]

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında Sivas'ta törenle anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Sivas Valiliği himayesinde Sivas Belediyesi koordinesinde Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından Şeb-i Arus programı düzenlendi.

Programda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca ilahi ve kasideler okudu.

Şair ve yazar Serdar Tuncer ise Mevlana ve tasavvufi şiirleriyle programa renk kattı.

Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Şemsi Yılmaz Susamış idaresinde dernek tarafından yetiştirilen semazenler, sema mukabelesinde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Serdar Tuncel'e Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan tablo pul hediye edildi.

Ayhan, öğretileri ile Anadolu coğrafyasının mayasını oluşturan Allah dostu, mutasavvıf, mütefekkir Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 746. yılında rahmet ve hürmetle andıklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise değerleri ve inançları yaşatmak için yeni nesillere aktarmak üzere programlar düzenlediklerini belirtti.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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