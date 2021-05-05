Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor

05.05.2021 17:03
Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dönem cezaevi olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen tarihi binanın gelecek ay hizmete açılacağını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dönem cezaevi olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen tarihi binanın gelecek ay hizmete açılacağını belirtti.

Vali Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018'de Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan çalışmaları inceleyerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve teknik personelden bilgi aldı.

Müzeyi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen alanı gezen Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmak, kültürel mirası muhafaza etmek ve korumak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Asli görevimiz tarihi eserlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, bugünün de hizmetine sunmaktır. Yani hem koruyacağız hem de toplumun hizmetine sunacağız." dedi.

Sivas müzeler şehri olacak

Müze Şehri Projesi ile Sivas'ta tematik müze kurulumu gerçekleştirdiklerini anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Binamız, Osmanlı döneminde yapılmış, mektep olarak kullanılmış ve daha sonra da farklı fonksiyonlar icra etmiş. Cumhuriyet döneminde de kadın cezaevi olarak kullanılmıştır. Kimliği, ruhu ve tarihi olan müzemiz, Sanayi Bakanlığımızın desteği, İl Özel İdaremizin büyük katkılarıyla yapıldı ve açılışını bir ay sonra hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burası interaktif bir müze, burası geçmişin ruhuna uygun şekilde nasıl Osmanlı döneminde hizmet ettiyse aynı şekilde faaliyet gösterecek. Müzede bakır işlemeciliği ve ahşap atölyesi gibi çok sayıda atölye olacak."

Yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle Sanayi Mektebi Müzesi'nin en çok gezilen mekanlardan biri olacağını dile getiren Ayhan, "Sivas adeta müze havzası olacak. Hedefimiz 20 müzeyi şehrimize kazandırmak." ifadesini kullandı.

Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor
Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor
Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor
Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor

Salih Ayhan, Cezaevi, Sivas, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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