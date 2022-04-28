Sivas'ta şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika

Sivas'ta, şehit özel harekat polisi Muhammed Demir'in ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Sivas Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında 15 Temmuz 2020'de Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in eşi Hilal Demir'e verilmesi için tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, Valilik makamında düzenlenen törende, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehidin eşi Hilal Demir'e takdim etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.