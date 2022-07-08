SİVAS'TA ŞEHİT ANNELERİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI - Son Dakika
Üye Girişi

SİVAS'TA ŞEHİT ANNELERİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI

08.07.2022 15:02

SİVAS'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

SİVAS'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tunceli'de 17 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu'nun mezarını ziyaret eden annesi Nuran Aydoğdu, Anneler bizim gibi ağlamasın. Allah bu acıyı bize gösterdi ama başka kimseye göstermesin. Ne mutlu ki şehit annesiyim dedi.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliklerde bayram arifesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelenler, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit aileleri mezarları temizleyerek su döktü. Kabir ziyaretinde bulunanlar ardından kabristanlığın içinde bulunan Şehitler Müzesi'ni gezdi. Ziyaretçiler, şehitlerin kişisel eşya ve fotoğraflarının sergilendiği müzede duygu dolu anlar yaşadı.

'NE MUTLU Kİ ŞEHİT ANNESİYİM'

2005 yılında Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu'nun annesi Nuran Aydoğdu, oğlu olmadan geçireceği 17'nci Kurban Bayramı olduğunu belirterek, Bayramın gelmesini hiç istemiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Anneler bizim gibi ağlamasın. Allah bu acıyı bize gösterdi ama başka kimseye göstermesin. Ne mutlu ki şehit annesiyim dedi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2010 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Eyce'nin annesi Nebahat Eyce ise, Bayramda üzüntü ve burukluktan başka bir şey düşünemiyoruz. Ama hayat devam ediyor. Yaşamak zorundayız, geride evlatlarımız var. Evim, çocuğum, torunum var. Onlarla birlikte geçinip gidiyorum ama acısı hala aynı. Evladım şehit olalı 12 sene oldu. Acısı ilk günkü gibi hiç değişmez. Ben ölene kadar acısı değişmez. Ben öldükten sonrasını bilmiyorum. Rabbim askerlerimizi, polislerimizi, bütün Müslümanları korusun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Çok sabrediyoruz. Allah isyan ettirmesin, şükrettirsin. Herkesin de bayramı mübarek olsun diye konuştu.

YORUMLAR
500
ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN ANNESİNDEN HÜZÜNLÜ MEZAR ZİYARETİ ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN ANNESİNDEN HÜZÜNLÜ MEZAR ZİYARETİ Arefe günü şehitliklerde hüzünlü bayram ziyareti Arefe günü şehitliklerde hüzünlü bayram ziyareti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİVAS'TA ŞEHİT ANNELERİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:06:06. #1.12#
SON DAKİKA: SİVAS'TA ŞEHİT ANNELERİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement