Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

17.05.2022 09:52
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ünlü Cığır, geçtiğimiz gün görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk babası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi. - SİVAS

Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Polis Memuru, Tören, Şehit, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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