Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

28.03.2022 17:39

Sivas'ta, şehit özel harekat polisi Muhammed Demir'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Sivas'ta, şehit özel harekat polisi Muhammed Demir'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik mertebesinin önemine dikkati çeken Ayhan, "Rabb'im bu vatan, toprak ve bayrak uğruna yaşamayı ve ölmeyi de bizlere nasip eylesin. Şehidimizin adının yaşatılması konusundaki ince ve nazik düşüncelerinden dolayı okul müdürümüze ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit ailesinin, vakarlı ve dik duruşunun yeni nesle örnek olduğunu aktaran Ayhan, "Rabb'im hepimize Muhammed Demir gibi yaşamayı ve vatan uğruna ölmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Açılışa şehidin ailesi ile İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan katıldı.

Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz 2020 tarihinde Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit polis Muhammed Demir'in adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika


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