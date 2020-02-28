Sivas'ta şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Sivas'ta şehitler için dua edildi

6 saat önce

Sivas'ta şehitler için dua edildiSİVAS'ta İdlib'de şehit olan askerler için Cuma namazı öncesi tarihi Ulu Cami'de dua edildi.

Sivas'ta şehitler için dua edildi

SİVAS'ta İdlib'de şehit olan askerler için Cuma namazı öncesi tarihi Ulu Cami'de dua edildi. İl protokolü birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Cuma namazı öncesi Ulu Cami'de dua edildi. Hutbede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve siyasi parti temsilcileriyle Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Vali Ayhan, "Dün akşam yüreğimiz dağlandı. Bir hain, alçak saldırı sonucu 33 vatan evladı, Mehmetçiğimiz şehit oldu. Tabi dün akşamdan beri gerek ülkemizde, gerek ilimizde herkes teyakkuz altındaydı. Hamdolsun ilimizde de bu manada tüm tedbirleri gözden geçirdik. Tabi bedenimiz burada olsa da ruhumuz, kalbimiz sınır ötesi harekatında memleketimizin istikbali, istiklali, milletimizin istikbali için gece gündüz gözünü kırpmadan fedakarca çarpışan Mehmetçiğimizin yanındaydı. Bugün de son haberlerde 33 vatan evladının şehit olduğu söylendi, ilimizde herhangi bir şehidimiz yok. Duygularımızı, hissiyatımızı, düşüncelerimizi ilimizde güzel bir birliktelik örneğini sergilemek bizim en büyük ilacımız bu. Tüm kurum amirlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti il başkanlarımızla Ulu Cami'mizde vatandaşlarımızla birlikte cuma namazı kılarak bu duygularımızı, hissiyatımızı paylaşalım ve ilacımız olan birlik ve beraberliği göstermiş olalım ve bunu da göstermiş olduk. Vatandaşlarımızdan sükunetli olmalarını, dirayetli, metanetli olmalarını herhangi bir provakasyona karşı duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyoruz. ilimizde de bu konuda güzel bir hassasiyet var, güzel bir anlayış ve güzel bir beraberlik, birliktelik var" dedi.

Sivas'ta şehitler için dua edildi

İdlib, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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