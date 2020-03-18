Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri - Son Dakika
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Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri

6 saat önce

Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri SİVAS'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri, System.String[]

Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri SİVAS'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece il protokolü yer alırken, sosyal mesafe korundu.

Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Ayhan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. TÖRENDE KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Yukarı Tekke'de düzenlenen Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreninde koronavirüs tedbiri dikkat çekti. Çelenk sunma programına sosyal mesafenin korunması için daire müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katılmadı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin tören ve anma programı yaptıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon, yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Beşli bir protokol birlikte yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, bir sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar, zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda sosyal bir mesafe konularak yapılacak. Zorunlu olan hayatımızın devamı için gerekli olan şeyler dar bir çerçevede yapılacaktır."

Koronavirüs, Çanakkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:15 Kaynak: DHA

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