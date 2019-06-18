Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sel
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Sivas'ta sel

45 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtıİl genelinde etkili olan sağanak, Yıldızeli ilçesinde de etkisini gösterdi.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtı
İl genelinde etkili olan sağanak, Yıldızeli ilçesinde de etkisini gösterdi. Sağanağın ardından ilçede bazı bölgelerde sel ve su baskınları oluştu. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine dolan suları temizlemeye çalıştı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de ilçeye giderek hasar tespit çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:14 Kaynak: AA
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