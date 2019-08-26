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Sivas'ta sel

10 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesi Güneşli köyünde sele kapılan 16 küçükbaş hayvan telef oldu, 7 ev hasar gördü.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Güneşli köyünde sele kapılan 16 küçükbaş hayvan telef oldu, 7 ev hasar gördü.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güneşli köyünde etkili olan dolu yağışının ardından oluşan sel nedeniyle köydeki 7 ev sular altında kaldı, suya kapılan 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köye sevk edilen AFAD ve Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri, köyde çalışma başlattı.

Köy muhtarı Musa Kazım Kesiriklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir anda dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından köyün adeta beyaza büründüğünü anlatan Kesiriklioğlu, "İlk kez böyle bir yağış gördüm. Dolu yağışının ardından yağmur başladı. Dağ yamaçlarından gelen sel nedeniyle köy bir anda su altında kaldı. Sel suları evlere ve ahırlara doldu. Ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalıştık." dedi.

Kesiriklioğlu, 16 küçükbaş hayvanı ise telef olmaktan kurtaramadıklarını, bazı kümes hayvanlarının da sel sularına kapıldığını ifade etti.

Güneşli, Sivas, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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