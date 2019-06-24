Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sel ulaşımı aksattı
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Sivas'ta sel ulaşımı aksattı

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri- Giresun karayolu Gökçekent yolu ulaşıma kapandı.
Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yol, iş makinelerinin yaptığı çalışma sonucu tekrar trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel
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