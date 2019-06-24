Sivas'ta sel ulaşımı aksattı
2 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:47 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri- Giresun
karayolu Gökçekent
yolu ulaşıma kapandı.
Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yol, iş makinelerinin yaptığı çalışma sonucu tekrar trafiğe açıldı.
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