Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

15.06.2022 15:27

Sivas'ın Gemerek ilçesinde selden etkilenen köyde ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde selden etkilenen köyde ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün etkili olan sağanağın ardından sel oluşan Hacıyusuf köyünde çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla dere yatakları ile köy yolundaki çamur ve molozları temizledi.

İl Özel İdaresi ekiplerine DSİ, belediye, karayolları, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Öte yandan Gemerek Kaymakamlığında oluşturulan kriz masası, yaklaşık 1 haftadır yoğun yağışların etkili olduğu ilçede selden etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yapıyor.

Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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