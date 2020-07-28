Sivas'ta, serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde serinlemek için Kızılırmak'a giren 13 yaşındaki Ömer Toraman, boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları tarafından nehirden çıkarılan Toraman, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:07

Kaynak: AA

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