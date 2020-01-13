Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

7 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kent yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu, System.String[]

SİVAS'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kent yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtü ile kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile de görüntülendi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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