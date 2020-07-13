Sivas'ta sertifikalı kurban kesim kursu açılacak - Son Dakika

yaralamadan sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır."

halkımızın kurban ibadetini İslami kurallara göre yerine getirmelerini, kendilerini ve çevresindekileri

sırasında elini kolunu kesenleri, İslami kurallara göre kurban kesemeyenleri ve kurban kesiminden

Kurban kesimi sırasında her yıl yaşanan kazalara dikkati çeken Baker, şunları kaydetti:

Kursun teorik bölümünün ardından bir et entegre tesisinde uygulama eğitim verileceğini belirten Baker, "Kursa talebin yoğun olmasını bekliyoruz. Kursa okuma yazma bilen, 18 yaşını doldurmuş ve kurs programının öngördüğü temel becerileri

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