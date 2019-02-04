Sivas'ta Servis Sürücüleri Bilgilendirildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantı, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, servis şoförleri ve tur işletmecileri katıldı.



Toplantıda konuşan Kulen, yaşanabilecek olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin sürekli denetimler yaptığını belirterek, şoförlerden cezai işlem görmemeleri için kurallara uymalarını ve araçlarının varsa eksiklerini gidermelerini istedi.



Başpolis memuru Abdurrahman Seymen ise okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, kış lastiği ve rehber personele yönelik bilgiler verdi.



Seymen, 2019 yılının yaşam ve yaya yılı olarak ilan edildiğini belirterek, servis sürücülerinden yayalara öncelik vermelerini istedi.

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