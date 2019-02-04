Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Servis Sürücüleri Bilgilendirildi

Sivas'ta Servis Sürücüleri Bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas Emniyet Müdürlüğü öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas'ta Servis Sürücüleri Bilgilendirildi, System.String[]
Sivas Emniyet Müdürlüğü öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantı, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, servis şoförleri ve tur işletmecileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kulen, yaşanabilecek olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin sürekli denetimler yaptığını belirterek, şoförlerden cezai işlem görmemeleri için kurallara uymalarını ve araçlarının varsa eksiklerini gidermelerini istedi.

Başpolis memuru Abdurrahman Seymen ise okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, kış lastiği ve rehber personele yönelik bilgiler verdi.

Seymen, 2019 yılının yaşam ve yaya yılı olarak ilan edildiğini belirterek, servis sürücülerinden yayalara öncelik vermelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın

Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya Tepki: Ülkücü Hareket Üzerinden Ahkam Kesemez 70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Servis Sürücüleri Bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]