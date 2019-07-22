Son Dakika Haberleri: Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı
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Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı, System.String[]
Sivas'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Erzincan, Sivas, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
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