Sivas'ta seyir halindeki aracın lastiği patladı: 6 yaralı
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Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan
Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç
lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
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