Son Dakika Haberleri: Sivas'ta seyir halindeki aracın lastiği patladı: 6 yaralı
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Sivas'ta seyir halindeki aracın lastiği patladı: 6 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta seyir halindeki aracın lastiği patladı: 6 yaralı, System.String[]
Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Erzincan, Sivas, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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