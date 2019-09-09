Son Dakika Haberleri: Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı
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Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü yandı.

Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü yandı. Otobüsün küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki, Yeşil Erciş firmasına ait 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, Suşehri ilçesi Akçaağıl rampasına geldiğinde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Adem Bilgi, otobüsü 4 şeritli yolun tam ortasına çekti. Otobüsteki 30 yolcu ile 4 görevli, hemen tahliye edildi. Kısa sürede otobüsün arka bölümü alevler içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka bir otobüsle gönderildi.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Sivas

Suşehri, Sivas, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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