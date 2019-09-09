Son Dakika Haberleri: Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı
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Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

1 saat önce

Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandıSivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı.

Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sabah saatlerinde Suşehri ilçesi yakınlarında yaşandı. İstanbul'dan Van istikametine seyir halindeki Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu üzerinde Akçaağıl rampasında seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Adem Bilgi, otobüsü 4 şeritli yolun tam ortasına çekti. Otobüs içerisinde bulunan 30 yolcu ile 4 görevli hemen tahliye edildi. Kısa sürede otobüsün arka bölümü tamamen alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İndirilen yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam etti. Büyük bölümü hasar görün otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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