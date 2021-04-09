Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Yangın, saat 06.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda çıktı. Reşat Altun yönetimindeki 34 JV 6229 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü Altun, aracı park ederek, indi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu da araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

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