Son Dakika Haberleri: Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför Bilgi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl mevkisinde aracı durdurarak, 30 yolcu ve 4 personeli tahliye etti.

Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Suşehri, Sivas, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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