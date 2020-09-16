Seyir halindeyken alev alan iş makinesinde hasar oluştu - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan iş makinesinde hasar oluştu.
Ş.G. yönetimindeki 52 EE 460 plakalı, vinç olarak kullanılan kamyon, D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.
Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bir vatandaşın cep telefonuyla da kaydettiği yangında, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:19 - Kaynak: AA
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