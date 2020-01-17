Sivas'ta Siber Güvenliği Teşkilatı Derneği tarafından "Siber Güvenlik Kümelenmelerinin Önemi" hakkında panel düzenlendi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen panele Siber Güvenlik Federasyonu Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, Siber Güvenlik Federasyonu Genel Sekreteri Mert Tan, Siber Güvenlik Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kaan Volkan, Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hidayet Takçı, Cumhuriyet Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Ozan Ünal, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Siber Güvenlik Federasyonu Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu panelin açılış konuşmalarını yaptı.



Gergerlioğlu, konuşmasında, "Dünyada siber güvenlik teknolojisinin oldukça ileri. Bu teknolojiyi yakalamamız benim başbakanlıktaki finans bölümünde çalışma dönemimde oldu. Bu konuda emekliliğimden sonra gönüllü bir çalışma başlattık. Üniversite programları, müfredatları ve bununla ilgili lisans ve lisansüstü programları, bununla ilgili YÖK'e ve buna benzer çeşitli kurumlara müracaatlarla üniversitedeki öğretim kadrolarının ve müfredatlarının genişlemesini ve konudaki doktora ve akademik kadronun oluşmasına vesile olacak çalışmalar içerisinde olduk. İş adamları ve sanayicilerin ihtiyacı olan bir konu yine biliyorsunuz bugün otomotivle meşgulüz. Yani Türk otomotivlerini yapmaya çalışıyoruz. Her şey elektronik. Elektronik ortamda muhakkak ki sizin de kendi özel yazılımlarınızın olması lazım "dedi.



Öte yandan önümüzde ki günlerde Sivas'ta siber güvenlik teşkilatının derneğinin kurulacağı bildirildi. - SİVAS