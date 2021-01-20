Sivas'ta Sibirya soğukları, Ulaş gölü dondu - Son Dakika

Sivas'ta Sibirya soğukları, Ulaş gölü dondu
20.01.2021 15:07
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Sivas mevsimin en soğuk günlerini yaşıyor. Yurt genelinde en düşük sıcaklık Sivas'ın İmranlı ilçesinde eksi 28 derece oldu. Sava sıcaklığı il merkezinde eksi 20 derece, Ulaş ilçesinde ise eksi 23 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğukta suya dair ne varsa dondu. Ulaş Gölü de dondurucu soğuktan nasibini aldı. Gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. İlçede yaşayan gençler göl kenarına giderek fotoğraf çektirdi.
(Volkan Kaplan - Veysel Korkmaz/İHA)
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