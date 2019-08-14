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Sivas'ta sıcak hava

1 saat önce

Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.

Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.
Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanan Hafik ilçesinde bazı gurbetçiler ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak'ta hem serinledi hem de elleriyle balık tutmanın keyfini yaşadı.
Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:35 Kaynak: AA
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