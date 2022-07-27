Bunası Afrika değil Sivas - Son Dakika
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Bunası Afrika değil Sivas

27.07.2022 10:43
Bunası Afrika değil Sivas

Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar, Kızılırmak'ın soğuk sularında serinliyor.

Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar, Kızılırmak'ın soğuk sularında serinliyor.

Türkiye genelinde yaşanan sıcak hava dalgası insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Sivas'ta sıcaklardan bunalan mandalar, kendilerini Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak'a atarak serinliyor. Kalın deri yapısı nedeniyle sıcağı oldukça fazla hisseden mandalar, bu sayede hem ferahlıyor hem de temizleniyor. Afrika belgesellerini aratmayan mandaların serinlediği anlar renkli görüntülere sahne oluyor.

Kızılırmak kenarında olta ile balık tutan Bünyamin Polat, "Hayvanlar buraya yemlenmeye geliyor. Ferahlamak için suya giriyorlar. 5, 10 dakika suda kaldıktan sonra yemlenmeye devam ediyorlar. Akşam saatlerine kadar burada oluyorlar. Suya girince ayaklarını dinlendiriyorlar. Ayaklarında olan parazitleri öldürüyorlar. Serinlemek için de suya dalıp çıkıyorlar. Bütün hayvanlar suyu sever ancak manda daha çok sever. Hava sıcak olduğu için buna ihtiyaç duyuyorlar ve suya giriyorlar" dedi.

(Onur Erden - Mustafa Kurtulan - İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye, Afrika, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunası Afrika değil Sivas - Son Dakika

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