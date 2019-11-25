Sivas'ta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "Şiddet İnsanlık Suçudur" konulu resim sergisi açıldı.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen resim sergisinin açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, kadınların toplumu inşa eden en temel ve en nazik insanlar olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede kadının yerinin başka olduğunu belirten Ayhan, "Toplum, kadına şiddet konusunda bilinçlendi, duygu birikimi oluştu." dedi.

Ayhan, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kırıkkale Üniversite İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi küratör Damla Yüksek ise bugünü önemli kılmak adına 25 sanatçı arkadaşıyla çalışmalar yaparak sergi açtıklarını ifade etti.

Yüksek, sergiden elde edilecek geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacaklarını ifade etti.

Serginin açılışına Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve sanatseverler katıldı.