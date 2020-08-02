Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Sağanak nedeniyle de bazı evleri su bastı.

Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatıların altında kalarak zarar gördü. Sağanak nedeniyle de bazı evleri su bastı. Jandarma ekipleri çatısı uçan evlerin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.