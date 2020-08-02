Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu.

Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Sağanak nedeniyle de bazı evleri su bastı.

Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatıların altında kalarak zarar gördü. Sağanak nedeniyle de bazı evleri su bastı. Jandarma ekipleri çatısı uçan evlerin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.


Altınyayla, Deliilyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 09:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Şoför, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ölüm tehditleri alıyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?         
17:53
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim         
17:26
Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor         
17:25
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti         
17:22
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı         
17:18
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu         
16:25
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı         
16:15
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı         
15:26
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı         
14:47
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın         
13:58
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı 201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı         
12:03
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı         
12:03
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada         
08:51
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Lunaparkta Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı         
02:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 04:19:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei