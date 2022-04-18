Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

18.04.2022 23:06
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu.

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu. Kopan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte akşam saatlerinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bir çok farklı noktasında binaların çatıları uçtu. Kent merkezinde Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın çatısı yola savruldu. Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatıdan kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. Çayyurt Mahallesi'nde ise rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar Çimenli Camisi'nin duvarında hasara yol açtı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kentte, kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 binanın, 3 iş yerinin çatısı uçarken, 8 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.


Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü - Son Dakika


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