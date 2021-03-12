Sivas'ta şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu - Son Dakika

Sivas'ta şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
12.03.2021 10:30
Sivas'ta şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, çatının uçtuğu okul bahçesinde öğrencilerin olmayışı olası bir faciayı önledi.
Sivas'ta şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, çatının uçtuğu okul bahçesinde öğrencilerin olmayışı olası bir faciayı önledi.
Sivas Valiliği kentin güney ilçelerinde beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Uyarıların ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabahın erken saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Çayboyu Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim okulunun çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları okulun bahçesine ve boş bir araziye düştü. Çatı parçalarının uçtuğu bahçede öğrencilerin olmayışı olası can kaybı ve yaralanmaları önledi.
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