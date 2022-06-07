Sivas'ın Gemerek ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.
İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Gemerek'te şiddetli sağanak etkili oldu - Son Dakika
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