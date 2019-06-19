Sivas'ta şiddetli sağanak yağış hasara yol açtı
59 dakika önce
Sivas'ta lokal olarak yer yer etkili olan gök gürültülü sağarak yağış, Delilyas beldesinde de hasara yol açtı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
'ta lokal olarak yer yer etkili olan gök gürültülü sağarak yağış, Delilyas beldesinde de hasara yol açtı.
Sivas'ta hafta başından bu yana etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli
ve Kangal
ilçelerinden sonra yağışlar Delilyas Beldesi'nde de hasara yol açtı. Ekili tarım arazileri zarar gördü. Belde merkezi sular altında kaldı. Yıldırım düşmesi sonucu bir büyük baş hayvan telef oldu. - SİVAS
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