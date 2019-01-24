Sivas'ta Şiddetli Tipi ve Fırtına Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor
20 dakika önce
Sivas'ta şiddetli tipi ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oluyor Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Sivas
'ta şiddetli tipi ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oluyor
Sivas'ın Gürün
ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri- Malatya
karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Sivas'ta Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 900 rakımlı Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun tipinin taşıdığı kar, Kayseri-Malatya karayolunda yer yer kapanmalara neden oldu. Karayolları ekipleri kapanan kısımlarda temizleme çalışmaları başlatırken çok sayıda araç yolun araç ulaşımına açılmasını bekledi. Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:36 Kaynak: İHA
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