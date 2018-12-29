Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hafik ilçesi Göydün köyünde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 tek kırma av tüfeği ele bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:12 Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, Güncel
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