Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
Sivas
'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Hafik
ilçesi Göydün köyünde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 73 adet tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü ve 12 tek kırma av tüfeği ele bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:12 Kaynak: AA
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