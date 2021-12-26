Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö'nün ilçede silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde arama yapan polisler, 2 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait 156 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika