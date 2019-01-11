Sivas'ta Silahla Yaralama
1 saat önce
Sivas'ta sigorta şirketi sahibi, müşterisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Sivas
'ta sigorta şirketi sahibi, müşterisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şirket sahibi S.F, Eskikale Mahallesi Bankalar Caddesi'ndeki iş yerine gelen ve kendisine ödenecek parayı isteyen Yunis K. ile tartıştı.
Tartışma sırasında S.F'nin, yanında bulunan tabancayla Yunis K'ye ateş açtığı öne sürüldü.
Bacağından yaralanan Yunis K, ambulansla Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı.
S.F. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerine teslim oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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