Son Dakika Haberleri: Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyede
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Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyede

1 saat önce

Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyedeSivas'ta bir kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyede

Sivas'ta bir kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eğriköprü Mahallesi üzerindeki bir kafenin önünde meydana geldi. Kafe önünde karşılaşan Y.G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. üzerindeki tabancayla Y.G.'yi sağ bacağından yaraladı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Y.D. (19) ise yüzünden hafif yaralandı. Olay yerinden otomobil ile kaçan S.K., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Olay sonrası S.K. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen H.I., A.K, A.K, T.B., ve N.T. ile olayda bacağından yaralanan ve tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen Y.G. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyede

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
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